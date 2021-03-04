黎智英續押第63日　兩壹傳媒高層冒雨探訪密斟對策

壹傳媒黎智英被控欺詐及違反《港區國安法》，早前遭終院撤銷保釋後，一度向高院申保但同樣被拒，需繼續收押，至今日(4日)已還押第63日。兩名壹傳媒高層今早約9時到赤柱監獄探望黎智英，料就早前因涉嫌「串謀欺詐」被捕的壹傳媒行政總裁、《蘋果日報》社長張劍虹，以及壹傳媒前執行董事丁家裕在同案中涉欺詐被捕一事而密斟對策解困。

今早濛濛細雨，赤柱監獄外冷風四起。大約今早9時兩名壹傳媒高層分別一男一女，身穿深色外衣，快步走入監獄範圍，乘座懲教署專車進入院所。大約一小時後，兩人步離院所，低頭不語，其後搭乘七人私家車離開。

警方國家安全處人員於去年8月10日持法庭手令，搜查《蘋果日報》位於將軍澳的廠房，並在全港多區拘捕10人，包括壹傳媒黎智英、其兩名兒子黎見恩及黎耀恩。國安處經進一步調查後，日前在中區拘捕61歲的丁家裕，據悉獲准以10萬港元保釋，須於5月上旬向警方報到。此案連同丁因涉嫌「欺詐」被捕，令有關案件被捕人數增至11人。

至於73歲的黎智英早前則被控欺詐，及違反《港區國安法》中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，上述兩案均會在今年4月16日於西九龍法院再訊。