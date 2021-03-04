再多16間食肆餐廳有確診者足迹　米芝蓮推薦餐廳南海一號上榜

確診者曾到訪位於尖沙咀iSQUARE國際廣場的南海一號。

新冠肺炎疫情反覆，本港昨日新增14宗確診個案，其中8宗源頭不明，衞生防護中心昨晚公布的資料顯示，確診者曾到訪多間食肆，昨日已新增了16間食店，包括曾獲米芝蓮一星的iSQUARE國際廣場南海一號，以及王子酒店的紅花會。而一名屬K11 MUSEA名潮食館群組的30歲男患者，新年期間曾到訪車公廟、萬佛寺及新城市廣場的餐廳香港永年。

一名居於柴灣興華邨裕興樓的69歲退休男患者，2月27日發現頭痛，3月1日初步確診，發病期間曾到訪7間餐廳，包括柴灣興華商場大快活、新翠商場一粥麵、興華商場民華餐廳、永利中心群記爽腩店、興華商場的麗香園冰室、新翠商場的美心MX，以及筲箕灣H21商場的明星金閣。

另一名居於將軍澳的確診者53歲女秘書，則曾到訪5間餐廳，包括iSQUARE國際廣場的南海一號，曾獲得米芝蓮一星殊榮；她也曾光顧油麻地王子酒店的紅花會，並於2月26日到將軍澳PopCorn的泰式咖啡店Greyhound Café。