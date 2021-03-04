假HPV疫苗流出市面　申訴署轟當局監管不力令市民擔憂

前年9月有醫務中心涉提供冒牌九價子宮頸癌(HPV)疫苗，申訴專員公署主動調查食物及衞生局、衞生署和海關監管私營醫療機構提供疫苗的機制，調查今日(4日)完成。報告批評，當局過往對供不應求的疫苗監管不足，雖然事後已加強監管措施，例如針對有關疫苗進行巡查，但當局並無主動交代，難釋市民疑慮，建議當局提高資訊透明度、把疫苗的供求情況納入市場監察機制等。

公署的調查發現，就一般出現水貨或假貨風險不高的疫苗，過往政府當局對私營醫療機構提供的疫苗已有頗全面的監管。然而，對於供不應求的疫苗，當局過往的監管機制不足，包括衞生署的市場監測機制的風險評估因素，未有包括藥劑製品的供求情況、該署並無權力以偵查冒牌疫苗為由例行巡查私營醫療機構，部門的教育宣傳工作也不足。

九價子宮頸癌疫苗自2018年起供應變得緊張，不少內地旅客投訴未能於私營醫療機構接種原已預訂的疫苗。然而，衞生署未有即時加緊監管及宣傳教育，加上該署無權以偵查冒牌疫苗為由例行巡查，不法分子便乘虛而入提供冒牌疫苗。

報告指，猶幸衞生署和海關於事發後作出調查及拘捕，並加強監管，包括針對曾進口未經註冊九價子宮頸癌疫苗作再出口用途的持牌批發商進行特別巡查、衞生署把所有涉及未經註冊九價子宮頸癌疫苗的已簽發進出口許可證交予海關作付運後核查，主動調查可疑機構等。此後，有關投訴數字回落。

調查又指出，食衞局和衞生署事後並無主動交代政府的監管機制及因應事件引入的監管措施，也無教導市民如何保障自身健康和權益。公署建議當局將藥劑製品於市場的供求情況納入為衞生署市場監測機制的風險評估因素；檢討就重大藥劑製品事件發布有關資訊的機制；提高有關新引進疫苗的資訊的透明度等。