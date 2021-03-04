嶺大研發智能紫外光消毒機械人　10分鐘完成400呎空間消毒

新冠肺炎疫情肆虐，辦公室、學校、食肆等均需頻密消毒場地，嶺南大學今日(4日)宣布，研發了一款紫外光消毒機械人，其智能電腦程式能於場所關閉時自動全方位消毒，毋須人手操作，效能勝於人手以1：99漂白水消毒，速度更快5倍，400平方呎的空間消毒僅需10分鐘、籃球場消毒也只須30分鐘。

嶺大的智能紫外光消毒機械人以全方位紫外光照射進行消毒，其波長253.7nm的紫外光燈可破壞有害微生物的遺傳物質，從而阻隔病毒和細菌在物件表面和空氣中的傳播，可殺滅99%的病毒、細菌和真菌。機械人配備光學雷達，能於不同的場所進行激光地圖測繪，掃描附近地形及障礙物以規劃消毒路線，進行智能巡航，特別適合在學校、護老院、復康院舍、圖書館和運動場館等多種大型場所進行自動消毒。

該技術目前已在醫院和生物實驗室使用。由於UVC紫外光對皮膚和眼睛有害，該機械人採用全自動技術，其智能感應裝置檢測到人和動物時，就會立即停止運作。

嶺大創業行動總監高永賢博士表示，嶺大將於今年生產50部智能紫外光消毒機械人，期望為學校、院舍及非牟利機構提供免費的消毒服務，長遠更希望能以社企形式營運，服務酒店、旅館等場所。他期望該技術獲500萬港元收益，並將其用作量產，為更多機構提供服務，加強對社區人士的健康保障。