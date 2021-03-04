非法佔官地執法不力　收復逾20公頃地僅提6宗檢控

本港地少人多，奈何不少土地資源卻遭濫用，地政總署今日(4日)表示，該署專責組於2019年中鎖定100個涉及較大面積佔用政府土地作棕地作業的黑點，至去年底已完成清理了77個黑點，累計清理超過20公頃被非法佔用的政府土地，及就50幅違契私人地段採取執行契約條款行動，逾300項非法或違契構築物已清拆。該署另完成了逾800土地違規的積壓個案，但就違法佔用土地的檢控卻低至只有6宗，阻嚇力不足。

專責組亦協助新界區地政處處理較嚴重的土地違規個案及其他積壓個案，至今完成處理20宗嚴重個案，合共清理超過4公頃政府土地及就接近50幅違契私人地段採取執行契約條款行動，逾200項非法或違契構築物已清拆。其他積壓個案方面，專責組已累計完成超過800宗，合共清理近7公頃的政府土地和清拆超過200項非法佔用政府土地的構築物。

然而，以上個案中，只有6宗因未有在限期前停止佔用政府土地而被檢控，其中已審理的5宗個案全被定罪及罰款，1宗尚待聆訊。

發言人重申，非法佔用政府土地屬嚴重的違法行為，根據香港法例第28章《土地（雜項條文）條例》，有關人士可被刑事檢控。一經定罪，首次定罪最高可判處罰款500,000元及監禁6個月，以及就違反法定通知的每一日另處罰款50,000元；其後每次定罪最高可判處罰款1,000,000元及監禁6個月，以及就違反法定通知的每一日另處罰款100,000元。另外，土地業權人亦必須遵守相關地契訂明的條款。在私人農地上未經批准搭建違契構築物，相關私人農地可能會被重收。