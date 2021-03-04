運輸署懶理跨境司機被禁出入境　業界嘆借錢度日

新冠肺炎疫情尚未平伏，跨境司機工作仍諸多掣肘。有貨運工會表示，內地再度收緊豁免出入境限制，由原來居「疫廈」禁出入境14天，加辣至住「疫邨」須停工21天。工會又指近日接獲24名司機求助，指內地方面以多次運空櫃不合理為由，要求他們從豁免名單中除名至少60天。有司機多次向運輸署反映都無用，批評署方不作為，反問「只叫人聽話，飯都冇得開點遵守？」工會要求運輸署加強與業界及內地溝通，冀司機接種疫苗後可放寬通關措施。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，去年12月突獲通知要收緊跨境限制，若所居屋苑有人確診，即須禁出入境21天。他於今年1月接到24名從事渡櫃的工友救助，指內地當局稱他們多次運空櫃往返為由，在豁免檢疫名單中移除其名字1個月，其後再有人延期近2個月，前後至少60天，估計有100名工友受影響。他強調，渡櫃是保持貨櫃流轉供應的正常工種，司機一直遵守相關規列，以往亦無被指違規，難理解為何突然被「禁賽」。他稱過去2個月不停向內地口岸辦及運輸署反映，惟只獲回覆渡櫃司機運空櫃的工作「不合邏輯」。

渡櫃司機劉先生表示，自1月以來已被迫停工，手上有10架車需要供車、供會等，連同停車場費用，1個月開支已要26萬港元。他稱被迫停工後無收入，不知下月如何捱，或需要賣掉2架車，「可能問親朋戚友借，或者借財仔(財務公司)」。另一司機陳先生指從事渡櫃30年，未曾遇見如此嚴峻情況，批評每次向運輸署反映都無用，「運輸署啲官員都係白癡，要人聽話，飯都冇得開點聽話？」

議員麥美娟指跨境司機過去為工作已承受不同防疫措施，不少工友礙於政策有家歸不得，認為運輸署應加強了解業界，並積極與內地方溝通，又批評署方經常接獲業界反映，惟進展不大。

此外，工會指因疫情影響，跨境司機已減至只有不足1萬人，目前估計已有3,000多人已接種疫苗，又指不少工友想接種疫苗，但礙於預約系統經常爆滿而無法預約。工會稱有消息指內地當局4月可能要求跨境司機要接種疫苗才可豁免檢疫，促政府可盡快安排工友接種。