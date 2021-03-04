政Whats噏：預算案議員提問3200條　最多問題係教育局

政府上月底發表新一份《財政預算案》，按程序立法會議員會就預算案作書面提問。立法會秘書處共接獲逾3200條書面提問，涉及公帑開支近1700萬港元，而最多問題嘅部門係教育局，有237條提問，取代舊年嘅社會福利署。提問數量上升唔知係咪同政治同黑暴走入校園，仲有改革通識科有關？咁多議員睇實，睇怕教育局局長楊潤雄都唔使旨意hea答喇!

立法會秘書處今年一共收到3249條書面提問，較舊年嘅6804條，減少3555條，下跌約52%。最多問題嘅頭5個政府部門，分別係237條嘅教育局，其次係社會福利署，有200條、第3位係商務及經濟發展局(工商及旅遊科)，有191條，第4及第5位就係食物及衞生局(衞生科)同環境保護署，分別有159條同119條提問。如果同舊年比較，教育局同社署今年排名互換位置，舊年排榜首嘅社署有680條問題，排第二嘅教育局就有567條問題，排第三至第五名嘅係警務處、食衞局(衞生科)同衞生署，分別有531、383同222條問題。

今年嘅書面提問數量大幅下降原因同民主派15名議員舊年宣布總辭有關，提出書面問題嘅議員得番42位，每人平均提出約77條問題，同舊年有泛民議員在位時，每名議員平均提出103條。

翻查資料，2017年嘅回覆提問嘅成本高達3800萬港元公帑，當年有7321條問題，即係平均每條提問都要使接近5200港元公帑解答，如果以呢個金額計算，今年嘅成本都要近1700萬港元。財務委員會將於下月12至16日，舉行21節特別會議，審核2020/21年度開支預算，政府承諾優先處理首3300條問題，並會喺有關環節舉行前1天提供書面答覆。

至於今年嘅「問題議員」頭5名，分別係非建制派嘅鄭松泰，合共提出250條問題，首度成為「問題王」，佢嘅問題量佔咗總數約13%。其次係經民聯梁美芬，提出185條、第3位至5位分別係醫學界陳沛然、體育、演藝、文化及出版界馬逢國同民建聯柯創盛，三人分別有159、108同106條問題。