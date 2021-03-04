食肆今起須設執枱專員　小店人手有限轟政府「多餘」

港府推出的防疫措施影響百業經營已非新鮮事，今日(4日)起又要求食肆安排「執枱專員」負責樓面工作，若未能安排人手，員工須在每次執枱後清潔雙手或更換手套。規模較大的酒樓為此專門安排人手，卻擔心會影響客人用餐體驗，而小店則未有資源配合新措施，有粉麵店負責人指，店舖小本經營，連老闆亦要下場工作，難覓專人負責執枱，批評政府新措施「多餘」。

位於旺角的倫敦大酒樓，午市時間人頭湧湧，酒樓自20名侍應生中，安排4人任「執枱專員」，他們均會戴上寫有「執枱專員」的橙色膠帶方便辨認，每逢客人離開後便幫忙執枱，然後再到茶水間洗手，並更換手套。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，因應新措施，每一層至少要有2名執枱專員，其他被編排的員工則會隨機應變，視乎各時段人流而隨時「變身」。他指，現時每天安排多1至2名人手應對，但樓面侍應普遍維持原本人數，成本稍微上升。新措施下，最受影響的應該是客人用餐體驗，因以往客人每食完2籠點心，便即時有人清理，惟現時或需等到客人離開才會收拾。他指明白相關措施是為了防疫，故會盡力配合。

在酒樓工作9年多的李女士，以往負責沖茶、結帳，新例首日被安排當「執枱專員」，她指要帶上手套執枱稍有不便，亦擔心會跌爛茶具，但因過往亦有做過執枱工作，相信可以應付。

然而，小店卻未必有資源配合新措施。位於旺角的一間粉麵店，樓面只有3名員工，兼顧送餐、落單、執枱、結帳，甚至「洗碗阿姐有時亦要幫手落單」。負責人劉先生指，店舖屬小本經營，自己亦要落場執枱，如今政府有新要求，惟人手有限「得2個樓面」且無多餘資金，反問「一個(員工)去送外賣，另一個去執枱定做生意呢？」現時只能供應醫療手套予員工，他批評政府措施未有考慮「家庭式」經營的小商戶，難以達至當局要求的防疫標準。