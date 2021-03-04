盲推明日大嶼「填海為唯一增地方案」　黃偉綸遭轟不盡不實

發展局長黃偉綸今日（4日）出席一個活動時，繼續推銷明日大嶼及填海大計，他表示，填海與香港的發展「密不可分」，政府視填海是「唯一新增土地的方式」，即使有棕地等方案，但相關方案亦只是「左手交右手」。有關注團體批評政府「盲目地」推銷填海，忽略香港數千公頃位於新界的棕地、農地，斥官員解釋公共政策「不盡不實」，意圖模糊市民對香港土地發展的看法。

黃偉綸表示，在交椅洲填海、涉及1000公頃土地的明日大嶼計劃前期研究正在招標，預計年中批出標書，隨即會展開研究，並有一系列公眾諮詢。他表示，明白市民對填海有不同意見，但填海以外其他新增土地的方法，如土地改劃、新發展區及收回棕地，事實上皆是「左手交右手」，又稱雖然現時目前全港只有6%的土地是填海得來，但卻承載了全港7成商業用地及3成居住人口，認為填海可解決住屋、教育、社福等社會問題。

同場的前財經事務及庫務局局長、科技大學工商管理學院兼任教授陳家強亦唱好填海，認為填海有很高經濟回報，更指《明日大嶼》項目可以收回成本，但建議政府控制成本，並考慮發債、公私營合作等不同融資方案。

本土研究社成員陳劍青表示，政府是次盲目地推銷填海，形容填海為唯一新增土地的方式是「不盡不實」，指出長遠而言香港無論在人口，或是土地需求上皆會顯著下降，加上香港現時有數千頃的農地及棕地在新界區域，收回有關土地的成本效益或是效率，皆遠較「喺海中間起個島」為高，形容「塊（棕/農）地到手，幾年都起到個屋苑出嚟啦」。

陳又認為，當局是次的言論的目的，或許是希望模糊公眾的視線，令市民忽略香港其他發展土地的方向，又認為明日大嶼計劃令人質疑有政商勾結的成分。陳劍青又反問政府，收回棕地「到底係有技術性的困難，定係有心無力啊」。