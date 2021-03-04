研究證青少年失眠可預防　認知行為治療減7成風險

失眠影響身心健康，有文獻指出多達10%至36%青少年自青春期開始出現失眠徵狀，如有失眠家族病史的青少年，其失眠風險更是一般人的3倍。有團體就此進行研究計劃，證實認知行為治療能將高危青少年的失眠風險減低71%，證明失眠能夠預防，有關研究已刊於期刊《兒科雜誌 (Pediatrics)》。

香港中文大學聯同香港大學、以及加拿大魁北克布拉瓦爾大學心理學院，於2015年至2017年開展全球首個針對高危青少年的「預防失眠」隨機對照研究計劃。團隊邀請於本港就讀中學、有失眠的家族病史、以及輕微失眠徵狀的242名青少年參與研究，並將他們分為「預防失眠組」及「對照組」，前者會接受為期4周、每周一節60分鐘的小組治療。結果發現，「預防失眠組」的青少年失眠發病率為5.8%，較「對照組」的20.7%低，而「預防失眠組」的失眠風險亦較「對照組」低71%。與此同時，「預防失眠組」的青少年壓力下的失眠風險較低、總睡眠時間有提升，日間嗜睡情況有改善，並培養了良好睡眠習慣。

港大社會科學學院心理學系助理教授李馨表示，是次研究計劃是以主要針對導致持續失眠的行為和心理因素，如不良睡眠習慣、錯誤睡眠觀念及作息習慣等。「預防失眠組」的青少年，亦需每星期記錄及檢視作息習慣，並參與小組，糾正與睡眠相關的負面想法和憂慮。參加計劃的Tommy指，父親都有失眠問題，他讀中學時亦有同樣問題，經常睡不著、在床上輾轉反側，試過「數綿羊」反而更難入睡，翌日精神差，大為影響學業。他認為計劃令他明白失眠並不可怕，睡不著時會按治療師所教的，起來讀書、看雜誌，到有睡意才到床上進睡。他坦言，現時每月仍偶爾有一晚睡不著，但情況已較以往改善很多。

中大醫學院精神科學系系主任榮潤國指出，現時失眠的定義為三個月或以上、每星期三次或以上，持續出現睡不著、經常醒、早醒等情況，並影響日間功能。而失眠出現規律不一、持續時間長，對青少年有很多不良影響，例如令他們日間疲累，患情緒病的機率會較一般人高2至3倍，亦影響認知功能和身體的免疫系統等。縱然失眠問題很常見、並有機會對患者導致長遠負面影響，有些成人甚至因失眠，發展出夢遊、睡食等病症，但榮提到，目前只有10%本地青少年曾就失眠問題求助，他期望未來進一步探討預防失眠計劃如何在更多層面應用，如於更多學校推行、發展電子化資源等。