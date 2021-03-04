5歲女被虐殺案　祖母指兒媳帶孫離家後失聯

5歲女童偕8歲兄長疑多次遭生父與繼母連番虐待，女童最終因受感染而死亡，生父與繼母事控謀殺，案件今（4日）於高院續審，控方傳召小兄妹的祖母作供。她稱小兄妹一家與其同住時有見過其兒子（即首被告）以手掌或「竹仔」打子女手板腳板數下，但她認為父母管教子女她不應干預，而且認為力度應不大故沒有阻止。祖母又稱兒子與孫兒搬走時，她連對方的新住址也不清楚，兒子也不接聽她電話，她要報警才能透過警方與兒子聯絡。

死者祖母今日在庭上談及孫女時一度哽咽。她形容孫兒X性沉靜、孫女Z、即案中死者則「不嬲好熱情」喜歡與人接觸，為人有主見甚或倔強，但「佢覺得啱嘅佢會聽」。祖母稱「我講嘅嘢佢（Ｚ）百分之百都會做」，爸爸（首被告）的話Z亦會聽，「因為爸爸好錫佢」。至於繼母（次被告）的話「佢（Ｚ）好少反駁，佢都會聽」。祖母表示她沒見過次被告打Ｘ和Ｚ，但首被告會用藤條或衣架體罰。

祖母表示，兩名被告結婚前她曾表示，不許他們帶走Ｘ和Ｚ，但首被告說自己出身單親家庭，「想俾小朋友一個完整家庭」，結果還是接走了兩孫。 但祖母沒有其新住址，首被告甚至拒聽電話，祖母遂憤而刪除與首被告溝通的通訊程式。2017年12月她偕次子到X的學校找他們的新住址但不果，繼而報警。首被告在警方留言後終才回電，承諾會與她再聯絡。首被告亦有向稱Z生活很好，X則與次被告仍在磨合中。

首被告的律師指，首被告要搬離祖母家是因認為她太溺愛孫兒，會對他們管教不好，祖母則稱不知道此事。祖母又稱，她曾兩度在X學校前的小巴站撞到次被告帶同Z去接X放學。她稱當時Z很開心與她交談，且很熱情更「開心到喊」，X則是「平常反應，無乜嘢講」，她亦有與次被告傾談，但沒有跟她們上小巴。另外當祖母作供完畢，表示有說話要講並稱：「我個仔好孝順……」但被法官打斷。