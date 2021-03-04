4分1乳癌病人有基因變異或現抗藥性　醫生籲做檢測

本港平均每14名女性中，便有1人被診斷患上乳癌。

本港平均每14名女性中，便有1人被診斷患上乳癌，當中每5名患者更有1人屬晚期。香港乳癌基金會表示，近年醫學界發現了一種新的基因變異，涉及PIK3CA基因，患者會對賀爾蒙藥物產生抗藥性，亦較易有轉移性腦腫瘤。基金會推出基因檢測資助計劃，鼓勵乳癌病人檢查是否有PIK3CA基因變異，及早找出合適的治療方法。

香港接近四分之一的乳癌患者帶有PIK3CA基因變異，但此基因變異甚少被提及。內科腫瘤科專科醫生楊明明指出，乳癌主要分為三種，包括賀爾蒙受體陽性，第二型人類表皮生長因子受體陰性(HR+/HER2-)；第二型人類表皮生長因子受體陽性(HER2+)；或三陰性(TNBC)，不同類型的患者需要不同的治療方案。

楊解釋，PIK3CA基因負責控制細胞生長及凋亡，當PIK3CA基因出現變異時，會令細胞不受控制地生長，導致出現癌症，當中HR+/HER2-患者如帶有此基因變異，可能會對賀爾蒙藥物產生抗藥性，對化療反應亦會較一般患者差，其死亡或病情惡化反應，比沒有該基因的患者高18%。

此外，癌細胞從乳房擴散至腦部的風險亦會增加，出現轉移性腦腫瘤的可能性高14%，整體死亡率增加44%。她建議患者一旦確診患上HR+/HER2-晚期乳癌，或現有治療失效，便應與醫生商量進行PIK3CA基因變異檢測。

香港乳癌基金會創辦人、外科專科醫生張淑儀說，如晚期病人及早發現有該基因變異，服用標靶藥存活率有機會由5個月增加11個月。基金會推出基因檢測資助計劃，供HR+/HER2-晚期或轉移性乳癌患者申請，患者需提交填妥申請表格，並附上由主診醫生簽署核實的轉介信和基因檢測收據，經基金會審批確認後，便可獲得最多4,000港元的定額資助。