港航再向員工開刀續推無薪假 地勤下月起變相減薪5%至15%

香港航空再向員工開刀，續推無薪假計劃！陷入財困的港航早前領取約1.5億港元保就業補貼後，因違反規定要向當局「回水」，據悉港航近日再推新一輪自願無薪假計劃，地勤及後勤人員下月起每月放取2至4日無薪假，等同減薪5%至15%不等，為期3個月。有工會指，疫情下航空業受重創，員工只能無奈接受，促港府加強防疫控疫並與內地通關，業界才有望復甦。

據了解，港航近日向員工發出內部通告，指下月起將推出新一輪無薪假計劃，主管級或以下的地勤每月放取2至4日無薪假，至今年6月為止，減薪幅度與上一輪無薪假相若。

香港民用航空事業職工總會會長張樞宏指出，疫情下往來香港的客機所剩無幾，惟本港經濟下行，令工友難以轉行，相信只能無奈接受無薪假安排。他認為，現時不少工友收入大減，但仍要「供樓」及養妻活兒，財政壓力大增，促港府盡快控制好本地疫情，並與內地恢復通關，相信屆時會有一定數量的港人須到內地公幹、探親或旅遊，航空業才有望復甦。

張又提到，現時業內不少工友開工不足或失業，惟港府僅推「失業貸款」助工友周轉，批評措施未能真正幫助工友，因勞工市場不穩，不少工友擔心「借完還唔起」，促當局盡快落實失業援助金，並加大「特別・愛增值」計劃的津貼金額，讓工友可自我增值，同時亦可領取一筆津貼幫補生計。

翻查資料，港航於兩期保就業共獲批約1.5億港元，承諾受薪僱員人數均為2,940人，並曾分別在去年2月及12月裁員，涉及約650人。其後有被裁員工組成關注組，質疑港航未有把保就業補貼用於支付員工薪酬，涉違反計劃規定，並獲保就業秘書處回覆證實出現違規情況，須向當局退回未用的津貼及繳付罰款。