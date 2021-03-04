許智峯指對47人上庭感壓抑　被轟「逃兵」貓哭老鼠

正被警方通緝、流亡英國的前民主黨立法會議員許智峯，指面對47名發起或參與民主派「35+」初選而被提訊的人士，從政以來從未試過如此的沉重及壓抑。有議員批評許智峯同樣有份參與初選，現時則是貓哭老鼠，理應立刻回港一同接受審訊，而不應只做「鍵盤戰士」。

許智峯今日(4日)於社交網站撰文，指面對47人受連日審訊，感到欲哭無淚。從政以來，從沒試過如此的沉重及壓抑。亦指腦海裏零零散散地不斷想起與他們一起奮鬥的點滴，包括想起有份發起及籌辦「35+」初選的戴耀廷、區諾軒及趙家賢等人。

他又回憶到監獄探望戴耀廷，指他滿腔熱情地討論社會運動、出獄後將進行的法治研究等，形容牢獄鎖不住他高尚的情操。又指在預演違法佔領行動(佔中)時，回想與區諾軒一起被捕，通宵扣查。再指與趙家賢不時吃早餐，同時很記得在趙遇襲失去耳朵後，在醫院探望他時的虛弱臉容。

立法會保安事務委員會主席陳克勤怒斥許智峯是最沒有資格就事件發言，他是「攬炒派」議員中第一個「逃兵」，如今則貓哭老鼠，聲稱同情受審的同伴。若然真的念在手足之情，應該第一時間回港，與「手足」同甘共苦。可惜他只是於網上做「鍵盤戰士噏幾句」，質疑即使許聲稱主攻「國際戰線」，亦不見得有何成效，是否只是於網上分享以往與同伴到茶餐廳，已經算是支援「手足」？陳狠批許卑鄙無恥、說風涼話，單純是十分醜陋的抽水行為。