九巴200清潔工遭遣散　稱外判商會全數重聘

新冠肺炎疫情未止，巴士載客量大跌，繼早前要求退休重聘的車長轉半職後，九巴最新決定將清潔服務外判。九巴於本月1日向負責車廂清潔的清潔工發出遣散通知並要求他們簽署，往後或轉職到外判商，涉約200人。有清潔工直言難以接受，形容感覺如同被「賣豬仔」。九巴回覆時承認安排，下月1日會將清潔巴士工作，交由專業清潔公司負責，並稱與外判商協議將全數聘請現職九巴清潔員工。

該份遣散通知提到，九巴經過審慎考慮後，決定將清潔服務外判，遣散安排將於今年4月1日起生效；而遣散員工於下月7日前，將獲發3月份的薪酬、剩下年假的薪金、以及按比例計算2021年度的年尾雙糧。同時，員工需於下月9日前交回職員證、公司公物及家屬證。

九巴清潔工何女士指，事前資方不曾與工友商量，至收到遣散通知方得悉有關安排，形容現時情況如同被「賣豬仔」，對有關安排深感無奈。她又提到，轉職至外判商，現有福利將盡失，對她亦有影響，故仍未簽署遣散通知，但本月中將與外判商見面。

九巴回覆承認，由下月1日起，巴士清潔工作將交由專業清潔公司負責。而九巴在與承辦商簽署合約時，已與承辦商協議全數聘請現有九巴清潔員工，以保障他們的就業機會。九巴續指，新承辦商已承諾並開始聯絡現職清潔員工。