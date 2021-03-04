門診檢測報告滯後逾一周　醫管局稱已向違規承辦商發警告信

近日有大量「打工仔」因工作需要而做新冠病毒檢測，令本港檢測服務不勝負荷，醫管局轄下的普通科門診疑因大量檢測量導致檢測報告嚴重延遲發放，有市民交樣本後等候逾一周才有結果，與原本約兩至三日出報告的安排相去甚遠。醫管局表示，外判檢測承辦商今日（4日）才成功「清龍」，該局又對檢測延誤的承辦商發警告信。

就門診報告滯後，醫管局指早前社區檢測需求量突然大增，以致其中一間處理普通科門診收集樣本收集包的化驗室未能夠根據合約要求在48小時內提供檢測結果。根據有關化驗室今日提供的報告，已處理所有滯後個案，並會繼續按合約要求在48小時內提供檢測結果。就今次處理樣本出現滯後，醫管局已向有關化驗室發出警告信，並會繼續密切監察其表現。

除了普通科門診的檢測報告「出爐」時間滯後，有不少市民發現政府電子檢測紀錄系統所顯示的採樣日期一欄，與事實不符，有關日期顯示為發出報告當日，質疑政府做事馬虎兼誤導市民，擔心影響檢測報告有效性。食衞局回覆查詢時承認，該電子檢測記錄系統原本為即場採樣的檢測而設計，但深喉唾液樣本屬自行採樣，政府及服務承辦商無法確定樣本的採集日期和時間，系統設定會自動把「樣本採集日期」設定為檢測報告的上載日期，並顯示於相關的電子檢測記錄。

當局又指，明白此系統設定會令人有所誤解，因此正修正相關設定，日後透過醫管局、衞生署及其他樣本收集點遞交深喉唾液樣本所取得的電子檢測記錄，均不會再顯示「樣本採集日期」。市民如需顯示樣本採集或遞交日期的證明，需前往社區檢測中心或流動採樣站接受即場採樣檢測，或保留在深喉唾液樣本收集點遞交樣本時所獲發的收據。