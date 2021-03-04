疫劫禍港小人多　陳肇始抗疫不力最抵打

明日(5日)是農曆廿四節氣中的「驚蟄」，民間傳統會在當日「打小人」，以驅除衰氣、趕走身邊「小人」。一向被譽為打小人「勝地」的鵝頸橋底，今日(4日)已有數檔「小人婆」營業，惟前來打小人的市民不多。有小人婆指今年經濟差，加上疫情禁聚，市道可謂近20年來最差，冀明日「驚蟄」正日生意有所增長。另有小人婆指不少市民因不滿政府抗疫不力，預料特首林鄭月娥及食衞局局長陳肇始將成「打小人」目標。

今日鵝頸橋下雖有數個檔口營業，惟前來打小人的市民甚少，以往此起彼落「噼啪噼啪」的打小人聲亦變得稀疏。小人婆梁太表示，今年生意一般，相信明日正日會有較多上班族在午膳時間過來。她又稱今年客人主要以打同事為主，又指本港疫情嚴重，亦有聽聞有市民因不滿政府抗疫不力，預料特首林鄭月娥及食物衞生局局長陳肇始等高官將成為「打小人」目標，但笑言自己未打過她們。

小人婆如師傅則表示，今年市道一般，相信市民會想求個身體健康、百毒不侵、工作順利，希望明日正日有更多人幫襯，又指近日附近已有不少警員巡邏，相信足以維持秩序，避免觸犯禁聚令等。

做小人婆已有10年的梁女士則表示，今年是她見過生意最冷淡的一年，認為與經濟差有關。她指自己多年無加價，維持「公價」50港元打一人，惟有客人仍指難以付得起，只能付20港元。既要「打小人」又要供應衣紙等祭品，20港元根本無法接受，但因今年經濟差，無辦法下惟有照打，「咁樣嘅經濟，打咗10年最差嘅一年」，冀明日正日可有所改善。

另一小人婆趙姑指自己做「打手」已有20年，以今年及去年生意最差，「真係陰功」。她認為生意差主要與疫情有關，故客人打小人大多求身體健康、遠離病毒，以及保住工作等等。