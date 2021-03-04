助理小販管理主任潛入舊東家偷400元　承認爆竊罪囚15個月

月入逾兩萬港元的食物環境衞生署助理小販管理主任，因一時貪心留案底兼鋃鐺入獄，他在加入政府之前擅自複製前僱主公司的鎖匙，去年7月趁前僱主因應疫情而安排員工居家工作，潛入前僱主公司內偷竊400港元利是錢，公司職員收到閉路電視防盜系統的警示訊息遂報警，警方到場人贓並獲。他今(4日)午在區院承認一項入屋犯法罪，被判即時監禁15個月。

庭上披露，被告陳鍾波（31歲），於內地出生，1歲時來港定居，他在香港城市大學學士畢業，曾在涉事公司任職項目經理。被告2018年他離職轉投政府，任職食環署助理小販管理主任，去年被捕時月入21500港元。控罪指，被告於2020年7月24日，闖入油麻地彌敦道430號彌敦商務大廈「羅杰斯環球（香港）有限公司」，於該處偷取現款400港元。

案情指，涉事公司的東主因「風水」理由，在辦公室窗旁擺放了一個蘋果型盒，內藏10封利是。該公司因疫情關係，自去年4月開始安排員工居家工作。案發當晚6時40分，公司職員收到手機的警示訊息，透過手機翻看閉路電視鏡頭，驚見有人闖入辦公室形迹可疑遂報警。警員在公司東主及職員陪同下到場，被告當場被捕，警員在他的銀包搜出現金2840港元及一個空利是封。警誡下，被告承認案發時他在紅磡市政大廈工作，因貪心才趁用膳時間進入前僱主公司，看看有沒有東西可以偷。他在離職時已將一條門匙歸還給公司，卻忘記交出複製的後備門匙。

辯方今呈上多封求情信，力陳被告本身品格良好，只因一時貪心鹵莽才犯案；前僱主在求情信中稱讚被告是誠實勤奮的年輕人，本來只想給予被告口頭警告，惟因事件已驚動警方，才令被告惹上官非。

法官勞潔儀接納涉案金額少，被告犯案時單獨行事，沒有精密計劃；但對於被告聲稱忘記歸還鎖匙以及案發當日上門是打算還匙，法庭有所保留。法官考慮到被告過往品格良好重犯機會低，他定罪後很可能失去政府一職，遂給他酌量減刑，判他監禁15個月。