申訴署審計署屢批地署執法不力　變相縱容霸地

土地一向是香港稀有資源，惟港府一方面抱怨地從何來，一方面卻縱容非法霸佔官地的行為，甚至任由珍貴土地資源丟空「曬太陽」。申訴專員公署及審計署多次炮轟地政總署對違規霸官地視而不見，不少個案沒有及時跟進，變相縱容霸地，成為發展土地的阻力。事件更往往由傳媒報道及市民投訴後，曝光才處理。

申訴專員公署曾多次主動調查霸佔官地事件，又審視地政總署現行約束非法佔用官地及違反地契條款個案的規範化制度，有否改善之處。公署曾批評地政總署處理非法霸佔官地「歎慢板」，暫緩執法，令違規情況持續。

而審計署亦曾批評當局對村屋違規執法不力。另外，地政總署處理政府土地的手法亦一直為人詬病，一般無即時發展用途的政府土地會以短期租約形式出租，一般租約年期不超過7年，但早前審計署亦揭示逾40%短期租租戶續租超過20年，反映港府欠長遠土地發展規劃。

此外，本報早前亦揭發元朗兩幅未發展的政府土地，均被非法開墾，一幅更成「私人牧場」；亦有已被劃作綠化地帶的土地，被人用圍板圍封，並布滿推土機的痕迹，大片草地及樹木被剷平，顯示有關非法佔用官地問題仍然嚴重。