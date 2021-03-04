相思灣村僭建碼頭冇檢控　違建道路跟進冇下文

西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件被東網獨家揭發近5個月後，近日違建道路一帶竟再有人斬樹闢地，而神秘丁屋業主的水上活動店亦掘地翻土，令沉靜一時的相思灣村再度引起關注。地政總署及規劃署雖有派人到場視察，惟對東網的查詢一拖再拖，部分更多月沒有回應，而僭建碼頭問題一直未檢控。學者質疑部門有違服務承諾，對違規事項置諸不理只會招來公眾猜疑。

去年10月底揭發的違建道路，政府於11月1日派人在官地上放石躉及鐵柱阻止車輛進出，及後票控違規的業主。而神秘丁屋業主黃子洋在村內經營的水上活動店，涉在店外以混凝土僭建私人碼頭，建築一道逾3米闊的斜台，方便租艇客人上落。東網踢爆事件後，地政總署於10月29日派員在涉事斜台築起鐵絲網圍封及豎立告示牌，惟相關部門完成圍封工作後，至今近5個月，再無進一步執法行動，不但未有檢控任何人士，連部分東網在去年發出的查詢亦無回覆。

近日位於「綠化地帶」和「自然保育區」邊陲的違建道路附近，東網記者發現道路入口處有多棵植物被明顯齊口斬斷，疑為有人在上址開路，通往附近自然保育區內一幅近千平方呎空地，而空地被人挖了多個洞。根據資料顯示，該空地由名為「Lau Yet Fook」的人士擁有。而同日下午有3名自稱為地政總署職員到場，帶同圖則在違建道路附近視察，卻未有回應記者提問，逗留約20分鐘後便「快閃」乘車離開。

至於黃子洋經營的水上活動店近日未有營業，日前卻有藍色挖泥車在該處空地前掘地，並將原本的石屎路變回泥地。據知有關水上活動店將會搬舖，而在搬遷前，有關業主需按規定將舖位及門前的空地還原，惟僭建碼頭依舊被鋪上石屎並且圍封，未有任何改動。

「政府不但冇嚴厲跟進，仲要連回覆傳媒都冇做，好難令公眾接受。」香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強直言，傳媒為監察政府的天職，部門有責任於限期內回覆，若近5個月以來大部分查詢都石沉大海，只說收到查詢後就無下文，難免令人質疑相思灣村的相關人士是否有特權，而近日又再斬樹開路故態復萌，部門有必要嚴肅調查跟進。

東網向地政總署及規劃署連番追問相關土地開墾及水上活動店的掘地行動事宜，惟兩個部門事隔3日仍杳無音信。