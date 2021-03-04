國泰旗下貨機驚爆嚴重過失　飛行時亮警告燈　民航處跟進

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，旗下子公司香港華民航空爆出嚴重過失！有消息稱，香港華民航空上月15日一班貨運航班裝載時出現錯誤，導致飛行時亮起警告燈，並於抵埗後檢查貨板位置，發現主倉內貨板的擺放位置全部錯誤。民航處回覆東網查詢時證實，該航班飛行途中曾發出載重平衡警示，會繼續跟進事件。

民航處指出，早前接獲香港華民航空通知，上月15日一班航班編號為LD216、由香港至名古屋的貨運航班，在飛行途中曾發出載重平衡警示。該航班的機師遂按照既定程序，即時處理有關情況，航班其後安全降落目的地，事件中無人受傷。

民航處續稱，香港華民航空事後已根據《1995年飛航（香港）令》(第448C章)提交強制性事故報告，並即時採取改善措施，包括安排額外人員監察地勤公司裝載貨物和確保貨物適當配置、加強巡查和審核地勤公司等，未來會繼續與航空公司跟進事件。

議員柯創盛指出，國泰作為本地大企業，每一個工作程序均應作嚴密監管，加上飛行途中一旦出現意外，有可能涉及人命安危，「無嘢可以妥協」。他認為今次事件或涉人為錯誤，反映國泰管理出現問題，促國泰及香港華民航空反求諸己，加強監管及認真改善；民航處亦應作調查，並在有需要時作懲處。

華民航空表示，初步調查顯示涉事航班的集裝板均穩妥地固定在主倉內，惟部分集裝板未有按原定位置擺放；航班按標準程序運作並安全降落，無影響飛行安全。華民航空稱已向監管機構報告事件，會繼續全力配合任何調查工作，並與地勤代理溝通，確保嚴格遵守貨物裝載程序，以免類似事件再次發生。