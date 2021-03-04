47泛民續還押　被告劉澤鋒不適送院　有家屬聞判決痛哭

47名發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪。案件經過4日審訊後，總裁判官蘇惠德決定批准其中15名被告保釋，其餘32名被告還押。惟由於律政司隨即提出上訴，故所有47名被告仍需扣留候審。有被告家屬及在場市民得知消息後痛哭，亦有家屬對未來審訊不感樂觀。另外，樹仁大學學生會前會長劉澤鋒亦不適由救護車送院，報稱身份為議員助理。

15名原本獲准保釋被告包括鄭達鴻、郭家麒、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、譚文豪、施德來、張可森、伍健偉、呂智恆、林景楠、柯耀林及李予信。

呂智恆本來獲准保釋，惟因律政司提出上訴，故他仍需被還押。呂的養母聞判決結果後，在法院大樓跪地失聲痛哭，高呼法治已死。她隨後再返回法院，稱雖憤怒但清醒，又斥會傷心但會繼續堅持。她又指，所有被告都是好人，不應該受如此對待，他們只是做正確的事，亦痛斥始作俑者一定會有報應。

被告尹兆堅議員辦事處的義工團隊張太聽到消息後，隨即與同工相擁而泣。她表示對裁決失望，「喺我哋心目中，我哋無做啲咩壞事，我哋義工對佢保釋抱嘅希望都係大。」她指有一直與尹太太聯絡，現時未能做太多，只能繼續協助尹完成地區工作。

被告劉頴匡的女友形容，劉所提出的保釋條件是非常嚴苛，實際上是令他們社會性死亡，不會再存在世上，質疑政權到底是怕甚麼。她指，原本有15人可獲保釋，但律政司卻再次上訴。對於在高等法院內的覆核，她表明信心不大，更斥審訊是政治程序，猶如一場戲。

社民連副主席吳文遠指，一開始法官讓15人保釋，但其後隨即被律政司要求司法覆核，他用「賤種」2字形容其行為，又指47位被告在過去1星期受折磨，所有家屬以淚洗面，被起訴不公義罪行，期望高院讓他們保釋。

就律政司對保釋決定提出司法覆核，民陣召集人陳皓桓認為政府失去人性，由國安法控告初選參選人已是非常荒謬，直斥過去幾天的審訊是折磨被告、家屬和爭取民主的人。他呼籲市民堅持民主信念，指是他們的原則與底線，又覆述被告離開法庭時，大叫「香港人加油」、「撐住」，希望大家能做到。

梁國雄太太陳寶瑩表示，審訊結果是預料之內，她指律師代表已提出律政司提供的理據不足、薄弱，但現時仍要被告還押3個月是嚴苛，對於法官沒有接納相關觀點，令她非常失望。她對未來審訊不感樂觀。

另外，現場有女子不適需要由救護車送院。據了解，她為被告之一、元朗區議員伍健偉的助理。樹仁大學學生會前會長劉澤鋒及生活百貨公司老闆林景楠亦不適由救護車送院。