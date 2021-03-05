港鐵推新企業策略　分清權責加強通報　兩年內完成改革

港鐵近年連番爆出事故醜聞，包括高鐵延誤超支、沙中線擅剪鋼筋、東鐵線試車假衝燈等，但港鐵高層都是直到臨近「爆煲」一刻才獲悉事件。港鐵主席歐陽伯權表示，為免再三重蹈覆轍，決定推行全新企業策略，分清職員權責，加強溝通上報，及早解決問題，預計需時1至2年完成改革。

該套新策略名為「變．造未來」，分為三大支柱，包括「充分發揮香港核心業務潛力」、「維持中國內地及國際業務增長」和「打造新興業務、拓展新增長引擎」。

歐陽伯權稱，港鐵於過去40年取得成功，不代表未來40年亦可成功，他預計未來會有新競爭者加入，而市民及政府對港鐵的要求亦會提高，因此他在前年上任不久後便策劃要改革。他指，除了繼續做好本港業務外，亦需發展海外業務為集團謀求增長，同時會成立新部門，專注研究如何引入新科技帶動港鐵發展，例如計劃將港鐵的手機應用程式「MTR Mobile」，以及八達通，發展至內地市場。

至於近年經常有職員發現問題但不上報。歐陽伯權指，港鐵會重組架構，分清各員工的權責，加強核查和溝通，及早將發現到的問題上報至管理層，從而作出更快，更準確，更安全的決策。

港鐵已成立特別工作小組，負責向港鐵各部門解釋該套新策略。歐陽伯權表示，有信心用1至2年時間來完成改革，但又承認不敢擔保改革完不會再出錯，強調會盡良心辦事，「對住鏡，我能夠講：『我無負人！』我做了最好的良心工作。」