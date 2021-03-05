港鐵未承諾延長8折優惠　今年票價或再凍　議員促減車費

本港經濟低迷，市民衣食住行樣樣貴！港鐵本月底公布票價調整結果，以現有數據推算，追加前2年累積票價加幅後，今年港鐵票價可能「不減只凍」；加上「抗疫8折港鐵車費扣減」亦同時到期，市民下月搭港鐵每程要多付20%車資。港鐵主席歐陽伯權接受本報專訪時，被問到可否不追加累積票價加幅而令港鐵今年減價，他稱港鐵董事局未討論今年票價調整安排，亦未肯承諾再延長8折優惠。議員指，假如港鐵在經濟收縮下仍堅持不減價，只令市民更質疑「可加可減機制」是否有效，促請政府出手勒令港鐵減價。

根據政府和港鐵簽署的「兩鐵合併」營運協議，當港鐵票價調整方程式的計算結果大於正1.5%或負1.5%，港鐵便會加價或減價，否則只能凍結票價。若以現有數據推算，該方程式計算出今年的結果是負1.8%，足以令港鐵減價；但港鐵過去2年均觸發了「票價封頂機制」，導致今年需追加1.58%的累積票價加幅。兩數相加後，令該方程式的計算結果變為負0.22%，只能凍結票價。

被問到可否今年暫不追加累積票價加幅，讓港鐵可以減價，一改外界對港鐵票價「只加不減」的觀感。歐陽伯權表示，他未能給予答案，需待港鐵管理層分析今年票價調整安排後，再提交港鐵董事局討論。

他又為「可加可減機制」解畫，指相關票價調整方程式不是壞事，「透明度高，無黑箱，全部都是外來數據(消費物價指數和運輸業工資指數)，『啪』入方程式，然後加(價)、減(價)。」他指，外界認為港鐵票價「只加不減」，只因為香港過去一直處於高通脹環境，又重申「方程式不是永遠加價，是可以減價。」

另外，由政府和港鐵出資提供的港鐵8折車費扣減，將於本月底到期，相關優惠可否再延長？歐陽伯權稱，「一路講明8折不是長遠(優惠)，本來(做)6個月，已經延長了3個月，但我們會繼續諗一諗。」至於高鐵關閉逾一年的營運補貼金額，他指港鐵管理層一直與政府溝通，但董事局仍未接觸相關議題。

議員陳恒鑌表示，現時本港經濟不景，假如港鐵仍然加價，只令市民對「可加可減機制」抱更大懷疑，「政府應該出手，發揮大股東應有的影響力，將要追加的累積票價加幅刪走，同時再延長8折優惠。」他指，港鐵試過在方程式以外「落墨」，令票價不加，當時港鐵小股東都無異議，「港鐵是香港人的鐵路，應該共度時艱。」