6地方被納入強檢　K11 Musea員工須作第2次檢測

​政府昨晚(4日)表示，已引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處六個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

現時，在全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。

針對工作場所的檢測方面，如某一個工作場所出現一宗或以上的確診個案，便會被納入強制檢測公告。

按上述準則，昨日有6個指明地方被納入強制檢測公告。當中，由於深水埗福華街45-51號鴻福大樓有員工確診，該大廈的住客、訪客及工作人員可能會有較高的感染風險，因此有關人士須進行強制檢測。此外，政府曾於2021年2月27日就油尖旺梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea作出強制檢測公告。由於有關地方短期內出現多宗確診個案，病毒潛伏期有機會較長，因此該處的員工須進行第2次檢測。

納入強制檢測公告的大廈名單

A. 新增一宗或以上確診個案的大廈

1. 香港新界天水圍天晴邨晴滿樓

2. 香港新界屯門景峰徑 4-8 號怡樂花園第 1 座

3. 香港新界東涌東涌海濱路 8 號海堤灣畔第 2 座

4. 香港新界將軍澳培成路 15 號蔚藍灣畔第 5 座

5. 香港九龍深水埗福華街 45-51 號鴻福大樓

B. 出現一宗或以上確診個案的工作場所

1. 香港九龍油尖旺梳士巴利道 18 號 Victoria Dockside K11 Musea