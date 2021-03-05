何志平專欄：醒來吧！

「驚蟄」，與律呂有關。

在紐約大都會看守所裏最大的驚喜是2018年的冬天，看守所教育部用年費餘款買了一把小提琴，讓音樂陪伴我度過寒苦的歲月。每星期都有一天兩天能在圖書館裏的小教室拉上一時半刻的小提琴，期間亦吸引了些聽眾。幾個月後教育主任便問我可要推行一個為期六周的音樂欣賞入門的課程，於是便上下求索找幫手，最後有兩人彈六弦琴（結他），兩個唱歌的，便開展了一個西方音樂史的旅程，由歐洲古典的西樂，說到美洲南部黑人靈歌，到中部的爵士音樂、民歌、田園音樂、搖滾樂，到現代的說唱繞舌，都邊談邊彈唱，柴娃娃的不亦樂乎。

一天課後，主任和我聊起中國音樂來，問：「東方文化歷史非常着重音樂，但為何中國音樂沒有如西樂一般的，有和聲、對位、多聲部、多形式組合的發展起來？」

我一時三刻不能把中國文化裏的律呂詳細的解說，只可以簡單地點到即止：「中國幾千年來都是農業社會，音樂是個人的修養，小範圍的欣賞。十二律呂是中國古人發明，源於《易經》。直到現在所有音樂都是以這十二音律為基礎，亦即是西方音樂裏的十二個半音階。」剛好我身邊有一本從家裏寄來南懷瑾老師的《易經雜說》，便引用着說下去。

「律呂的發明，中國春秋時代已有，為五音七聲十二律。五音就是『宮、商、角、徵、羽』，再加上『變宮、變徵』，就構成了七聲，也就對比今天的一個8度音域呈的七音階。古樂還有六律，和十二個調，包括六個陽律和六個陰律，十二律不但各有特定的名稱，而且還有固定的音高。律呂源於中國的西北，陝西河南邊界，有一種像竹子的『呂管』，長短粗細有一定的標準，共12種，埋在地下深淺不一，而上瑞露出地面的則是齊平的，管中充滿了蘆灰，管口用竹子內的薄膜貼着。到了農曆11月冬至一陽生的時分，最長管子中的灰，首先受到地下陽氣上升的影響，噴出管外，同時發出『嗡』的聲音，這就是『黃鐘』之音。然後每一個月有一根管子的灰噴出來，也發出不同的聲音，這樣由農曆11月的『黃鐘』，12月的『大呂』、正月的『太簇』、2月的『夾鐘』、3月的『姑洗』，之後還有『中呂』、『蕤賓』、『林鐘』、『夷則』、『南宮』、『無射』，到農曆10月的『應鐘』，共十二律。一年12個月的消息卦，六陰六陽，每月一卦一聲律，每有不同的意義。」

今年早立春，節氣早來臨，農曆2月建卯，律呂為「夾鐘」，卦象內為乾卦，外是震卦為雷，雷天大壯是2月，大陸風箏可以飛起來了。2月的「驚蟄」非常的重要。立冬以後，青蛙蟲蛇口裏含一團泥巴，鑽伏到地下，不食不動的冬眠，是為「蟄伏」，待到冬天過後，2月來臨雷天大壯時，春雷第一聲，蟄伏的蛇蟲吐出口中泥巴出洞伸展活動，稱為「驚蟄」，農作莊稼，定要「驚蟄」第一聲雷後，才開始抽芽。「驚蟄」，是大地回春之際，萬物起動之始，亦是睡夢中的人們該醒過來的時候了！

英國政府一直將自己作為捍衞人權的世界強國力量。長期以來不斷的炒作中國新疆維吾爾族穆斯林的種族滅絕，和香港民主人權的課題，企圖用此與中英貿易法案掛鈎，並停掉了中英「經濟金融對話」和「中英聯合貿易經濟委員會」。2020年第二季度，英國從中國進口的商品（110億英鎊）比從任何其他貿易夥伴進口的商品都要多。中國春節期間，在倫敦唐寧街首相府內中國企業圓桌會議上，英相約翰遜突然180度變臉的說：「我是狂熱的親愛中國」！並表示希望通過重新啟動兩個被擱置的論壇，來拉動中英兩國之間的正式貿易討論。

「驚蟄」。約翰遜，醒過來了吧？

其他人呢？還在夢中不願醒？

還是繼續的裝睡？