東方日報A1：霸官地成風　拖年半告6宗

本港地少人多，奈何已經稀少的珍貴土地資源卻遭濫用，地政總署自2019年中成立特別行動專責組打擊非法霸佔官地，鎖定100個涉及較大面積佔用政府土地作棕地作業的黑點，惟截至去年底，只完成處理77個黑點，但有如西貢相思灣村及大環村非法開路及霸官地等情況，仍舊遍地開花，而在此一年半的打擊行動期間，就違法佔用土地作出的檢控更低至只有6宗，明顯阻嚇力不足。有議員批評政府「歎慢板」，執法不力，令檢控數字低企；認為事件甚至涉及人為失當，政府有必要向公眾交代及盡快作出檢控。

地政總署昨表示，該署專責組由2019年至去年底已完成清理77個霸官地黑點，並預計於年內完成清理其他黑點。該署指，累計清理超過20公頃被非法佔用的政府土地，及就50幅違契私人地段採取執行契約條款行動，逾300項非法或違契構築物已清拆。

該署又指，專責組亦協助新界區地政處處理較嚴重的土地違規個案及其他積壓個案，至今完成處理20宗嚴重個案，合共清理超過4公頃政府土地及就接近50幅違契私人地段，採取執行契約條款行動，逾200項非法或違契構築物已清拆。至於其他積壓個案方面，專責組已累計完成超過800宗，合共清理近7公頃的政府土地和清拆超過200項非法佔用政府土地的構築物。

然而以上個案中，該署稱只有6宗因未有在限期前停止佔用政府土地而被檢控，其中已審理的5宗個案全被定罪及罰款，一宗尚待聆訊。

議員柯創盛批評，至今就非法佔用政府土地的檢控數字僅得6宗，簡直是匪夷所思。他說，政府擁有如此龐大資源及人力，惟進度仍然持續緩慢，無可否認屬「歎慢板」。他直斥事件反映政府沒有足夠決心處理事件，認為部門應進行全面檢討及協調，令整體安排更有效率。他續指，地政總署有必要就打擊非法佔用的政府土地訂立時間表及承諾，以向公眾交代。

他又指政府檢控力度不足，難免令市民認為事件涉及部門及人為失當，認為政府應正視統籌的重要性，並可考慮將多次佔用政府土地的人嚴懲。

本土研究社成員黃肇鴻則稱，有關檢控情況絕對不理想，又直言霸地情況多如繁星，批評政府僅鎖定100個黑點的標準亦太低，未能有效反映真實霸地情況。他稱，估計香港目前有多達數千幅官地被霸佔，認為政府執法不力，即使打擊77個黑點仍屬冰山一角。

他同時質疑，政府無心處理佔用政府土地作棕地作業的事宜，因棕地涉及不少利益，認為政府或面臨政治壓力，甚至抱有得過且過的態度，僅做門面工程。他又相信，有關執法部門人手不足，未能應付龐大的霸地問題，認為政府應雷厲風行地處理有關問題。

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