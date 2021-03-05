油麻地夜總會涉違規經營　負責人扣查56人犯聚被票控

警方油麻地分區雜項調查隊，根據線報及經調查後，昨日(4日)晚上11時突擊搜查南京街6號一間樓上夜總會，發現該夜總會正在違反「停業令」經營，一名姓董(64歲)夜總會女負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），已被扣留調查；夜總會內33男23女(29至70歲)，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警員向他們發出「禁聚令」定額罰款通知書，每人罰款5,000港元。

新冠肺炎疫情爆發近一年，本港第4波疫情雖有緩和迹象，「清零」卻看似遙遙無期，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。