復課限三分一人面授　校巴業恐揸兜

教育局在第4波疫情緩和後宣布復課，惟只讓不多於三分一學生返校，安排令苟延殘喘的校巴行業雪上加霜。多間校巴公司反映每輛校巴只接載數名學生，更有60座大校巴只接一名學生；家長亦因上學日數少索性不搭校巴。業界明言，若情況持續，學期末恐有三分一校巴公司倒閉，「新學期可能冇校巴搭！」議員狠批政府抗疫不力令業界蒙難，促政府設立復業津貼助渡難關。

晨曦初現，過去40年，每個上學天都駕駛60座校巴的陳國權如常出發，這天清晨7時東網記者在沙田第一城登上校巴，原本8個站的路線，最終只得一名學生上車。陳慨嘆今次復課不似預期，令公司營運雪上加霜。陳又指公司在疫情爆發前擁有49輛旅遊巴，服務4間學校，惟與疫情「搏鬥」一年後，規模銳減逾半。近期返校學生銳減三分二，令搭校車人數下跌9成，每輛車平均接載3至4名學童。

負責港島東區10多間學校校巴服務的張英發，坦言政府早前提供的補貼已耗盡。張指2月最後一周才復課，有家長以為校巴公司會彌補去年11月停課前的車費，拒絕繳付新車費；亦有家長要求「逐日計」，令他甚為無奈。他又指校巴公司全年收取至少10.5個月車費才能正常營運，而去年全年僅收到2個月車費。

公共巴士同業聯會副主席鄧子強指，目前全港有約400間公司經營校巴，亦有200間保母車公司專責接載學生，教育局及學校不積極安排全面復課而導致學校相關行業的經營者，包括校巴、飯盒供應商及課外學習興趣班導師等行業嚴重受影響，擔心情況若維持至暑假，估計超過三分一校巴公司會面臨倒閉。

「政府唔可以唔理業界生死，到時（校巴）執曬，想返學都冇車搭！」航運交通界議員易志明直斥當局罔顧業界生死，建議應向校巴及運輸業界提供復業津貼，協助業界渡過難關。另教育局發言人指，會繼續密切留意疫情的相關發展，及聽取專家的醫學意見及學校的準備情況，並會適時檢視上課安排。