土瓜灣道榮光街重建項目今展開　料建900個中小型住宅單位

市區重建局今日(5日)公布，展開九龍城區土瓜灣道/榮光街項目，地盤面積約為6,590平方米，為土瓜灣區內第8個以小區規劃模式的重建項目，料總樓面面積為5.54萬平方米，初步建議興建900個中小型住宅單位，另預留不少於5,540平方米面積作政府、機構或社區設施用途等，暫無計劃提供首置房屋，料2032年完工。有關重建受影響範圍約有560個業權，830伙住戶，以及90個地舖等，項目內建築物於1957至1974年間落成，樓高約8至15層。

項目範圍涉及53個街號，包括土瓜灣道1至15號及17至31號(單數)、馬頭圍道111至127D(單數)、啟明街1至5號及11至19號（單數）、玉揼街1至7號（單數）及2至12號（雙數）、鴻福街2至6號及10至14號（雙數）。

市建局總經理(規劃及設計)黃知文表示，今次項目地盤面向土瓜灣道及馬頭圍道2條主道幹道，以及即將啟用的屯馬線土瓜灣站，項目將與之前區內7個項目一同規劃，包括提升行人和道路網絡，加強小區暢達性，並會興建天橋連接未來港鐵土瓜灣站。他指局方今起會進行凍結人口調查，展開2個月公布期至5月5日，即將會向城規會申請。

黃續稱，局方會重新規劃項目土地用途，包括整條玉成街，以及部分鴻福街和啟明街，冀提供更多地面空間予行人享用及舉辦活動，成為社區聚腳點。

市建局總經理（收購及遷置）鍾建強表示，預料需要18個月至2年時間進行項目審批程序，當城規會完成審批，並得行政長官及行政會議批准後，局方才會出價收購，故現階段難估計項目成本。他指屆時將按一貫做法，為自住業主提供「樓換樓」選擇，並為非自住及商業單位業主提供市價及適當津貼。被問及市建局儲備是否足以容納同時推行多個項目時，他稱局方會審慎理財，確保可負擔得到。