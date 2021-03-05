科興疫苗安全惹公眾疑慮　專家斥政府資訊不清不楚

科興疫苗接種開打至今，出現多宗不適送院個案，更有人接種兩日後死亡，引起公眾疑慮。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(5日)在電台表示，香港的疫苗資訊發放不夠透明，政府的網頁及專家說明均不清不楚，令市民覺得資訊混亂，建議為基層長者提供免費健康諮詢。

何栢良在節目中表示，世界各地發放疫苗資訊的做法都不同，但當接種疫苗的人數增加，因自然原因死亡的情況亦會出現，屆時要提高透明度，披露未接種前的各式各樣死亡原因和背景數據。而在已開展接種疫苗的國家中，英國及美國展開大規模接種計劃相對較快，並有嚴密安全監測，加上公共衞生及醫療系統較健全，故暫未見安全問題。

就一名63歲男子接種科興疫苗兩日後死亡事件，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會認為，死因與疫苗接種無直接關係。何表示，全球染疫死亡的個案數以萬計，當中很大部分都是60歲以上長者，要評估疫苗的安全性，難以零星死亡個案判斷，要觀察接種後的副作用數據，以及與未接種前的死亡數據作比較。

昨日（4日）截至下午8時，約有1萬零3百名市民接種第一劑科興疫苗，自上月22日以來累計約6萬2千名人士接種了第一劑科興疫苗。