黑客假借疫苗資訊為名　網絡釣魚郵件急增26%

全球疫情肆虐，新冠疫苗成抗疫關鍵。惟有網絡安全調查發現，網絡犯罪分子正利用新冠病毒進行網絡釣魚攻擊，過去數月與疫苗相關的網絡釣魚郵件急增26%，有黑客會偽冒專業醫療人員要求用戶提供個人資訊以檢查接種疫苗的資格等，調查機構提醒網民注意網絡安全。

雲端安全解決方案供應商Barracuda今日(5日)發表最新《焦點報告》，就發現新冠疫苗相關的網絡釣魚發出警示。研究人員分析由去年10月至今年1月之間的網絡攻擊，發現黑客愈趨利用疫苗相關的電郵進行針對性的魚叉式網絡釣魚攻擊，至1月底，該類攻擊的平均數字急增26%。

調查發現與疫苗相關的網絡釣魚攻擊大多數為詐騙，例如品牌冒充和商務電郵詐騙。網絡罪犯甚至會偽冒專業醫療人員，要求用戶提供個人資訊以檢查接種疫苗的資格。黑客也會利用商務電郵偽冒企業內部員工或業務合作夥伴，或仿冒人力資源人員告知企業已為員工購買了疫苗等，內含導向連結轉載用戶到網絡釣魚網站等。

機構提醒，網絡罪犯正利用公眾對新冠疫苗的高度關注，以及對疫情的恐懼和不確定性而發動網絡攻擊犯罪，提醒用戶應對與疫苗相關的電郵提高警覺，運用人工智能偵測電郵異常，並制訂完善的內部政策防止欺詐等。