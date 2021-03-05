九龍城區半百舊樓處處　石屎剝落長者頻中招

九龍城區大多都是5、60年樓齡以上的舊樓，石屎剝落、鋼筋外露的情況到處可見，而該區土瓜灣道/榮光街的重建項目今日(5日)宣布展開，預料於2032年完工。區內有年屆84歲、患心臟病及腸癌的住戶表示，由於家住6樓，出門覆診要爬上爬落十分辛苦，加上居所太過殘舊，不時有石灰跌入飯菜之中，更曾被屋內剝落的石屎打中手及背受傷，故在聽到該區將重建感到安樂；另一住戶則稱，10多年來一直受鼠患困擾而不敢打開窗口，冀當局能盡快重建。

現年84歲張婆婆為長期病患，已住在100多呎單位超過30年，樓宇本身已有60多年樓齡，眼見住所愈來愈殘舊，不時有石灰飛落飯菜「加料」，更試過有石屎剝落，壓中其手及背部。張又稱，每逢雨季漏水就十分嚴重，經常要用月餅盒裝住屋頂滲出的滴水，「周圍都滴水唔知坐邊，唔開冷氣連張床都係濕嘅」。

張續指，由於居於6樓的高層，出行要靠長傘當拐杖，自己又患有心臟病及腸癌等須經常留醫，坦言曾有救護員因多次上樓為其急救而感辛苦，更直呼「又係你呀，阿婆！」因此在得悉要收回重建後，她大感安樂，冀最好原區安置，亦希望新居有電梯。

居民陳先生住在50多年樓齡的大廈，他表示門外一個橫樑的石屎全被侵蝕，主要結構鋼筋外露，由於樓宇過於殘舊的原故，不時有一隻手指長的小老鼠經水管爬入屋內，嚇煞家中的小朋友，故平時不敢開窗。他又指，平日上落樓梯感辛苦，希望盡早重建並安排原區安置。另一住戶陳太亦指，已受漏水問題困擾10多年，經裝修後才有所改善，但廚房仍有裂痕滲水，又稱因屋外渠管太臭而不敢開窗。

今次項目有約90個地舖受影響，經營500多呎士多逾10年的畢女士，同時亦該舖位業主，她指對周圍有感情，認為當局若能開出一個公道價錢，自己亦不會阻礙發展。同是店舖業主的莊先生則經營一個逾700多呎的藥材舖及中醫館，他十分支持重建，但希望當局能以「舖換舖」的方式安置他們。

在該處經營麵包店已近20年的地舖租戶吳先生指，現時每月租金約3.8萬港元，比起其他地區算十分便宜，相信難以同等價錢在其他地方承租，亦擔心租戶在今次收購重建計劃中不獲賠償。他又指在剛得知消息時感到愕然，目前尚未與業主商量，而未來會視乎情況才決定會否繼續經營。