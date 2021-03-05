首批安老院舍最快月中接種疫苗　第二批參加院舍須22日前回覆

本港已開展新冠疫苗接種，港府早前公布先導計劃，安排醫護外展隊到10間安老院舍為有意接種者打針，預料本月中便會開始首批接種；政府同時接觸其他院舍，了解他們參加第二批接種計劃的意向，若進度理想，估計第二批院舍接種計劃會於下月中之前開展，有意參加的院舍須於本月22日回覆社會福利署。

中小企國際聯盟安老及殘疾服務聯會主席李伯英透露，第二輪院舍接種計劃已開始接受院舍報名，業界均收到社署發出的單張，與一般市民接種計劃一樣，院舍人士亦可選擇接種科興或復必泰疫苗，有意參加的院舍已開始通知院友及家屬，了解他們的決定。

李續指，第二批院舍接種計劃料於4月初或中便會開展，即緊接早前獲邀參與先導計劃的10間安老院舍完成接種後，便開始第二批接種。他表示，私營院舍業界大多支持接種計劃，期望院舍中人可享更佳保護。

安老服務協會主席陳志育補充指，參與全港性計劃的院舍，選擇接種科興疫苗的院友，將由衞生署安排私家醫生上門接種；而選擇接種復必泰疫苗的院友，則會如先導計劃一樣，由醫管局的醫護外展隊到院舍為他們進行接種。當被問到先導計劃仍未開始，港府已經著手做全港性院舍接種會否太急進，陳則認為不算太急。

惟近日屢傳接種科興疫苗後不適送院個案，日前更有63歲男子接種科興疫苗2日後死亡的事件，引起市民憂慮。陳亦表示，先導計劃與社區接種不同，院友接種前均須經醫護評估是否適合接種，相信有關事件不會影響先導計劃進行。