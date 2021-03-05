市民拒做白老鼠　信心危機致大量預約接種疫苗時段無人問津

本港發生首宗有人接種新冠疫苗2日後死亡的事件後，新冠肺炎疫苗預約便持續「滯銷」。今日（5日）網上預約系統登入時暢通無阻，不論預約科興或復必泰疫苗，均毋須輪候便能直接登記，多個接種中心均顯示代表「尚有名額」的「綠點」。更有兩間接種科興疫苗的中心網上系統呈現一片「黃點」及「綠點」，即仍有多個預約時段及名額。將軍澳體育館更出現「紅轉黃」，即疑有市民取消早前預約，拒做「白老鼠」，因此釋出預約名額。

科興疫苗有不少預約名額，截至今日下午1時半，除了18間普通科門診及5間接種中心大致滿額外，葵青林士德體育館、將軍澳體育館、屯門友愛體育館均有大量預約名額。其中友愛體育館除明日（6日）滿額外，未來3周的時段全部可供預約；將軍澳體育館的6日及7日預約時段，昨日本已額滿，今日卻由「紅燈轉黃燈」，意味有市民取消預約，令名額被釋出，該中心直至本月28日均有大量名額。

復必泰疫苗方面，周三（3日）起開放預約，7間接種中心僅教育局九龍塘教育服務中心及荔枝角公園體育館滿額，其餘接種中心均是有針無人打的「滯銷」情況，未來1至2周大都有預約時段。

就疫苗安全引發市民信心動搖，議員葛珮帆今早在立法會一個會議上指出，近日疫苗中心由早前「逼到爆」，變成現時不少市民抱觀望態度，導致疫苗接種時段有大量名額，她建議當局可開放給部分預約讓其他組別人士接種，食衞局僅指會向公務員事務局反映。