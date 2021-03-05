自資專上院校屢收生不足管理不善　政府擬設取消註冊機制

政府擬檢討及修訂《專上學院條例》(第320章)，立法會教育事務委員會今(5日)召開會議討論。教育局局長楊潤雄建議修訂該條例，為所有開辦學位和副學位程度的自資專上教育課程的院校設立統一的規管架構，提升院校運作上的透明度和問責性，並賦予學院合適權力履行職能。另外，擬修訂的規管架構也會通過理順院校註冊、取消註冊及學位頒授安排，以及廢除不合時宜或過於規範化的條文，以保持自資專上教育質素。

多名議員關注取消學院註冊的條例，教育局建議，如學院的管治和運作未能令教育局常任秘書長滿意，而又未能提出解釋及補救措施，或採取補救措施後仍未能令秘書長滿意，秘書長有權取消其註冊，學院亦須停辦課程。

議員葉劉淑儀表示，現時不少自資院校課程氾濫、重複、門檻低，着重基礎淺、範圍窄的科目，例如社工、傳媒、數碼營銷，導致這些畢業生供過於求。而一些自資學院更收生不足，無法自資，一直需要政府補助。因此，她贊成設立取消註冊的機制，但質疑當局以何標準取消註冊。議員鄭泳舜亦指，自資院校大部分都開設人文學科，對社會人力資源架構的幫助不大，畢業生求職也相當困難。

楊回應指，學院設立之時會有一系列的目標和計劃，例如收生人數、課程種類等，當局會進行檢討，如果學院不達標，需要作出解釋和改善措施。倘若情況遲遲無法改善，就會啟動取消註冊的機制。當局也會修訂註冊條件，及早審視學院開辦的資格。

議員容海恩認為，修訂條例賦予院校更多權力，等於放任。例如修例後，學院毋須常任秘書長批准，也可設立作出研究或專科研修的研究所或學系。容憂慮，就算學生研究港獨、台獨、藏獨，也無法規管。楊表示，學術研究要容許充足彈性和自由度，否則就會限制學術發展。由於過往的限制太死板，因此有必要廢除，學院想做學術研究，不應每每得政府批准。適當的自由度，能令學院的運作更配合專上院校的目標，管治架構也可以與大學看齊。