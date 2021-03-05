驚蟄打小人不停手　市民轟防疫不力冀打走廢官

今日(5日)是農曆廿四節氣的驚蟄，民間傳統打小人。打小人勝地銅鑼灣鵝頸橋底一早已有約10檔「小人婆」密密打，熱門攤檔前更排滿人龍。有市民指初次前來，主要為打走職場上小人，同時要打走「廢官」，期望可趕走黑氣；亦有市民指特地陪家人前來打小人，期望趕走疫情，更坦言「港府官員個個都想打走」。有仙姑指，今年疫情下生意沒有下跌，因市民都想闔家平安、趕走疫情。

初次前來的周小姐指，因聽聞朋友打小人的經歷靈驗，故趁驚蟄特地前來打走職場上的小人，希望盡快找到新工作，又指現時政府官員應多為香港着想，最想「打走林鄭」，認為她防疫不力。

往年亦有來過的市民陳先生指，今天主要陪同家人前來打小人。希望「有咩不濟清一清佢」，並祈求身體健康、闔家平安，盡快趕走疫情。他又指政府官員「個個都想打走」，批評他們施政不當。

從業十多年的鄧仙姑表示，今年雖然有疫情，但生意一樣好，和往年相差無幾。大部分市民都希望打走身邊小人、四方小人，並祈求「打走衰氣」。她又指今年紙老虎等成本雖有所增長，但因疫情關係，主要希望幫市民消災解難，故沒有加價，依舊維持每次50港元。