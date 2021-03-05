相思灣村連日動土斬樹　地政總署擬加建石躉和更亭

西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件被揭發近5個月後，連日來都有新動向。繼日前神秘丁屋業主的水上活動店外掘地翻土；舊違建道路附近有人斬樹闢出新的小路後並通行附近一塊空地，今日（5日）再有多名地政總署人員在違建道路進行工程，消息指工人將加建石躉和更亭。

今地政總署派出多名外判工人，到相思灣村違建道路入口處、新闢小路旁進行多項工程。有工人以木板製作正方體的石躉模具，又以木條打造一個約兩米高的長方形木框。據了解，工人將於早前東網揭發的新闢小路入口處，並排加建兩個石躉，並在石躉後興建更亭，日後派保安員駐守。至於神秘丁屋業主黃子洋的水上活動店則未有營業，僭建碼頭依舊圍封，未有任何改動。

早前位於「綠化地帶」和「自然保育區」邊陲的違建道路附近，入口處有多棵植物被明顯齊口斬斷，疑為有人在上址開路，通往附近自然保育區內一幅近千平方呎空地，而空地被人挖了多個洞。根據資料顯示，該空地由名為「Lau Yet Fook」的人士擁有。而同日下午有3名自稱為地政總署職員到場，帶同圖則在違建道路附近視察，卻未有回應記者提問，逗留約20分鐘後便「快閃」乘車離開。

東網去年10月底揭發的違建道路後，政府於11月1日派人在官地上放石躉及鐵柱阻止車輛進出，及後票控違規的業主。而神秘丁屋業主黃子洋在村內經營的水上活動店，涉在店外以混凝土僭建私人碼頭，建築一道逾3米闊的斜台，方便租艇客人上落。東網踢爆事件後，地政總署於10月29日派員在涉事斜台築起鐵絲網圍封及豎立告示牌，惟相關部門完成圍封工作後，至今近5個月，再無進一步執法行動，不但未有檢控任何人士，連部分東網在去年發出的查詢亦無回覆。