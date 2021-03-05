立法會IT界種票案　3被告判囚9至11個月

2016年立法會資訊科技界選舉中有人涉嫌為參選人楊全盛種票，的士司機從業員總會幹事李林昌向一對父女提供1000港元，誘使他們加入電機暨電子工程師學會（IEEE）以取得資訊科技界功能組別的選民資格。3人早前被裁定一項串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人、及兩項在選舉中作出舞弊行為接受利益罪成立，今（5日）在西九龍法院被判即時監禁9至11個月。裁判官嚴斥本案較一般選舉舞弊案件嚴重，其中一名被告更曾當選區議員公職，理應知道廉潔之重要，加上各被告在定罪後未見悔意，認為判罰須具阻嚇，才能維護選舉公正。

3名被告分為的總幹事李林昌（44歲），他被判囚9個月；的士司機陳俊成（68歲）及其任文員的女兒陳曉彤（31歲），因被裁定多一項在選舉中作出舞弊行為接受利益罪罪成，同被判囚11個月。其中被告陳俊成於1994年曾當選荃灣區議員。

辯方依次為各被告求情，指首被告李林昌是初犯，為人勤奮孝順，熱心服務社區，並獲前任沙田區議會主席何厚祥替他寫求情信。辯方又指，資訊科技界功能組別界接近逾萬名選民，而本案的賄選僅涉數張選票，作用輕微，無影響選舉結果，楊全盛結果亦沒有當選。況且沒有證據顯示3名被告是無資格加入IEEE，故不存在欺詐選舉事務處以取得選民資格一說，遂冀望法庭能判予緩刑。

惟裁判官判刑時，指出本案涉及的舞弊步驟繁多，首被告不但要提供金錢利益，更要協助其餘被告從美國取得IEEE成員資格，再向選舉事務處登記方可成事，可見具計劃及組織犯案。即使楊全盛沒有當選，未達成犯罪目的並不代表其罪行不嚴重。況且各被告在定罪後未見真誠悔意，如次被告有意淡化犯罪角色，企圖將責任推卸，因此刑罰須具阻嚇性。