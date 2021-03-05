屋宇署擬明年修例改善　新樓排水系統設計標準

屋宇署正就《建築物(衞生設備標準、水管裝置、排水工程及廁所)規例》進行第二階段的法例修訂工作，爭取在下一個立法年度提出修例建議。至於新一財政預算案預留10億港元資助逾3,000幢舊樓業主維修渠管，發展局本月內會向立法會發展事務委員會介紹上述資助計劃。

屋宇署早於2015年完成建築物衞生設備規例的第一階段修例工作，現正徵詢建築業界，冀望短期內先透過《認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師作業備考》，實施部分擬提升的設計標準。屋宇署會參考作業備考生效後的執行經驗，為法例修訂的工作作準備。

第二階段的修例工作旨在引進以效能為本的規定，以及為新建樓宇的排水系統引入更高的設計標準，例如提升地台去水渠設計至能避免其隔氣彎管水封乾涸、排水系統通風管於屋頂上的開口須與建築物的窗戶等保持距離、以及排水管設計能防止高層單位沖水時引致的污水倒灌情況等。

屋宇署亦會參考香港和各地城市的規管機構在今次疫情就樓宇設計方面得到的經驗，與業界專業團體如香港建築師學會，香港工程師學會和香港測量師學會等，就樓宇設計進一步探討。