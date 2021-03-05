政Whats噏：郭芙蓉自爆不設防　準備組織大家庭

香港出生率持續低迷，以致政府要增加產假嚟鼓勵生育。然而上個禮拜先至嫁為人妻嘅葵青區議員郭芙蓉(Jody)，就一反時下婦女唔願生仔嘅社會常態，話已經開始咗「造人大計」，希望生多幾個添啊！

到底Jody係咪受到老爺奶奶嘅壓力，先努力「造人」呢？事關佢嘅夫婿廖添誠係獨生子呀！不過Jody解釋，話自己喺大家庭中成長，況且又鍾意小朋友。話若然香港社會穩定、教育制度完善，生多幾個都唔怕，依家就處於順其自然嘅階段喇！之不過Jody話區議員職務繁忙，作息時間唔穩定，都要落力養好身體。落區視察時就做好防疫措施，保障健康。

因為疫情所限，籌備婚宴可謂「關關難過關關過」，要等待政府每7日公布最新嘅防疫安排，只可以邀請少數親友。Jody都希望疫情穩定後可以再大排宴席，仲唔少得要同老公去旅行度蜜月添，至於地點就無所謂，只要同老公一齊就去邊都得，真係羨煞旁人啊。Jody話平時簡簡單單喺屋企都好開心㗎，皆因老公會煎牛扒畀佢食，而唔精通廚藝嘅佢就負責洗碗喇。