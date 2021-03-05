發布制服淫照淫片　警癡判監8個月

「警癡」先後因冒警及偷警察制服被判罰，到去年又在社交平台Twitter開設以制服為主題的專頁，上載大量淫褻及不雅的照片和影片，當中包括穿着疑似警察制服的男子口交的相片。被告早前承認一項發布淫褻物品罪，並表示相中的警察制服是從網上購買得來。主任裁判官錢禮今(5日)在觀塘法院判他即時入獄8個月。

本案43歲被告嚴滶鋒(原名嚴柏皓)報稱無業。控罪指他於2020年6月23日與10月30日之間，在香港於社交平台Twitter發布淫褻物品，即11段影片及64張相片。今日被告的大律師求情指，被告已十分後悔，要令父母及男朋友擔心，並承諾以後不再犯法。大律師又指被告上載這些相片只為吸引同好，而非出於金錢利益；並提出相或片中人穿着任何制服並不影響案件的嚴重性，冀法庭輕判。惟裁判官認為除了認罪外，已沒有其他減刑或判緩刑的因素，故判他即時入獄8個月，並指被告如有需要可諮詢獄中的心理學家。

案情指，去年10月30日，警方在Twitter發現一個名為「西裝制服の日常」的帳戶，由被告於去年2月註冊成立，貼文載有64張淫褻相片及11段淫褻影片，當中顯示有男性性器官、男性口交、肛交及射精的情況。翌日，警方到被告位於宇晴軒的住所將他拘捕，在單位內搜出一些警察制服、肩章及巡邏鞋等配件。警誡下，被告承認透過Twitter帳戶發布淫褻貼文，目的是要吸引有共同興趣的網民；部分貼文的主角是他本人及其伴侶，部分是他從網絡轉載分享的，而涉案的制服則是從網上買回來。

早前的法庭聆訊披露，被告過往有3次案底，全部與被告迷戀警察有關。被告在小時候迷路獲警員協助後，便開始鍾情警察事物。1998年，他因闖入中央警署偷警察制服被罪，判處社會服務令。2007年他再冒警混入警隊結業禮被判罰款。2013年他又趁任高級督察的男室友返內地受訓時，偷去對方警察委任證，持證闖入警察學院窺看警員受訓，被裁定盜竊、冒警和企圖入屋犯法罪成，判囚19個月。