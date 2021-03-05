3成受訪者指整筆撥款不利社福發展　社福界批縱容肥上瘦下

港府在社福界推行整筆撥款津助制度逾20年，一直備受業界批評。有團體今日(5日)公布以整筆撥款機制為題的調查，結果發現3成受訪者認為相關制度對社會服務發展有負面影響；而逾1400名熟悉該制度的受訪者中，分別有62%及56%人支持社福界實施「同工同酬」以及「年資認可」制度。

香港民意研究所於本年2月24日至3月1日，以電郵發出網上問卷訪問6517名市民，了解他們對整筆撥款津助制度的認識及觀感，結果有36%人表示對制度「好少認識」或「沒有認識」，僅16%人表示對制度「好多認識」或「幾多認識」；至於該制度對社會服務發展的影響，30%人認為影響負面、只有13%人認為影響正面。就對制度有較多認識的1404名受訪者，問卷再設2條問題，了解他們對社福界實施「同工同酬」以及「年資認可」制度的看法，結果顯示，兩項措施均有過半數人支持，反對的人均不足2成。

香港民意研究所鍾劍華指，港府於1973年發表的社會福利發展白皮書，已就社福界不同服務的人手編制訂出標準，至1980年初，社福界的人手編制及職級薪酬均訂出明確標準，後來再確立「年資認可」制度。

港府於2000/01年推行整筆撥款，對社福界既有的人手編制及職級薪酬造成打擊。香港社會工作者總工會外務副會長張志偉指，整筆撥款令社會福利署每年只看機構服務量，有欠整體規劃意識，部分服務標準更是逾20年未改，令現時的社福服務未必緊貼社會需要。他續提到，整筆撥款衍生的薪酬問題亦困擾業界，業內中下層員工遠低於政府薪酬架構、督導級以上卻跟上得政府薪酬表，引起「肥上瘦下」的批評，亦導致業內人手流失，直接影響服務質素。他對今次調查結果感鼓舞，期望當局在優化相關制度時，要思考服務規劃、業內人手編制及職級薪酬等問題。