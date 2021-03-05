不法集團與網絡打手合作　社交平台找擸物氹買股票

警方與證監會近日採取聯合行動，瓦解一個本地龐大的操控證券市場集團，並拘捕12人，涉嫌串謀欺詐及洗黑錢。警方表示，不法集團與網絡打手合作，遁兩個方法找尋擸物，其一是利用WhatsApp及WeChat等即時通訊軟件，以「交朋友」方法接近受害人，氹對方買股票；其二是在通訊軟件開設群組，自稱是「投資大師」，利用搵快錢心態誘使他人買股票。

證監會法規執行部總監湯漢輝稱，犯罪手法分為三個階段，第一階段是推高股價，不法集團用低流量、細市值股票作目標唱市，並安排不同人去證券公市開戶口，用大量人頭戶口造市，從而推高股票需求。第二階段為出貨階段，集團與網上詐騙集團合作，「打手」透過流行的社交平台或通訊軟件，如Facebook 、WhatsApp及WeChat吹噓股票，真正推高股價。當保證高位利潤後，集團便施行第三階段拋售股票。

湯續指，網絡打手會用兩個方法接近受害人，其一是利用通訊軟件「交朋友」，與受害人展開對話後，不時噓寒問暖，待取得受害人的信任後，便氹對方買股票。打手會着受害人買股票後截圖，打手憑着截圖再向不法集團收佣，獲得報酬。

另一方法是打手扮投資大師、本地著名股評人或頂尖股票經理，在通訊軟件開設群組，聲稱有股壇內幕消息及必贏貼士，邀請入群組，並聲稱會提供免費投資建議。另有打手加入群組做媒，聲稱根據貼士買股票而賺了錢，需要「多謝大師」。受害人信以為真，打算博一博，豈料就此墮入騙局。