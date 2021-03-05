本地醫生醫德受質疑　議員轟政治凌駕專業憂選擇性救人

前線醫護去年罷工要求封關救港，以及多次在公院靜坐抗議警方濫捕。有議員在一個聯席會議上，提到本港醫科畢業生在社會事件中的表現，突顯他們的醫學倫理道德水平不達標，讓政治凌駕專業，擔心政治取態讓部分市民不能享受應有的醫療服務，如「警察受傷只能到深圳求醫」，促兩間大學的醫學院能跟進相關情況，確保醫學生得到應有的道德水平。

立法會衞生事務委員會及教育事務委員會聯席會議主席葛珮帆表示，一向支持培訓本地醫生，會支持撥款通過擴建醫療設施的硬件，但更多人關心的是「軟件」上的醫學道德教育，自2019年6月開始，先後有不少前線醫護的身上帶有政治色彩的飾物，或在工作期間參與罷工，以及反對引入非本地培訓醫生，試圖透過政治凌駕專業，形容醫生會衡量病人的政治背景後，才選擇救還是不救，「有朋友更叮囑我不能在香港看醫生」，認為這種政治氣氛令人憂慮。

議員麥美娟表示，醫學院理應教授醫學生正確的醫學道德，但自己收過醫生的訊息，「全港醫生都不會醫你」，後來追查下了解到該名醫生的資歷並不低，質疑「你哋話學話有教醫學道德課程，但現在的醫生有多少是具道德的?」

港大李嘉誠醫學院發展及基建副院長陳應城表示，大學一直提供醫學道德課程，考試上亦會有相關的出題，會嚴正檢視課程的細節。

中大醫學院副院長(發展)趙慧君表示，大學的醫學道德課程，會有個案實踐，例如有兩病人需要器官移植，但器官只有一個，醫學生要研判器官應給那一個病人，且近年的社會議題在以往醫學教育上前所未見，會考慮將相關元素納入課程。