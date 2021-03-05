多部門滅鼠無方高使費低效率　食環地政設鼠患指數平台

本港鼠患不絕，迄今已發現15宗大鼠戊肝個案，政府跨部門防治蟲鼠督導委員會今日（5日）舉行會議，制訂今年防治鼠患及蚊患的工作計劃及指標，政府表示，食環署與地政總署將籌備透過政府的地理空間信息樞紐平台，即時向各部門發放鼠患參考指數，並調查現時全港50個監測地區，約2700個放置鼠餌地點的鼠患詳細資訊。會上滅鼠工作多老調重彈，並沒回應坊間批評當局滅鼠效益低、開支高等。

政府多個部門今日開會並制訂了部分措施，除食環署與地政總署將籌備透過政府的地理空間信息樞紐平台，即時向部門發放鼠患參考指數。各部門聲稱會部署具針對性行動，不過，各項措施多是舊瓶新酒。

如食環署會在目標小區和鼠患較嚴重的地點以攝熱能探測攝錄機，偵測老鼠活動，並在相關地點進行為期1個月的防鼠滅鼠工作。路政署亦會按需要進行後巷改善工程，房屋委員會則選取約80條重點屋邨加強教育工作。另外，食環署預計在今年第2季向公眾發放鼠患參考指數。

滅蚊工作方面，食環署由今年1月起把監察地區的數目由62個增加至64個，一共約3440個誘蚊器，會在今年年底前為指數制定參考水平。另外，又會在雨季前視察場地和及早清理可能滋生蚊子的地點，並部署超過5500個捕蚊器以殺滅成蚊，部門會密切留意天氣變化，持續更新蚊患黑點名單。