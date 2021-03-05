長實向高銀主席索償　潘蘇通須披露交易文件

高銀金融主席潘蘇通上月初宣布，將私人持有的港鐵何文田站第一期項目的發展權轉讓予鷹君集團。長實集團於同月22日透過旗下公司入稟高等法院，控告潘氏及其全資擁有的私人公司高鉎投資，指稱據長實與潘氏及高鉎投資的協議，長實擁有該項目的優先購買權，潘氏需就未有履行合約作出賠償。長實另要求法庭頒令臨時禁制潘氏與鷹君進行交易。高院今日（5日）開庭聽取有關申請後未有定奪，但指示潘氏須向長實披露交易文件，將案押後至下周五（12日）再訊。

高銀去年9月發公告確認，在長實的協助下達成一項涉資約87億港元的融資計劃。本案入稟狀披露，長實於同月1日與潘蘇通、高鉎及潘氏旗下持有高鉎的控股公司簽訂「優先接受或拒絕權契據」，若有買家出價收購涉案港鐵何文田站上蓋地產項目全部或部分權益，需要在不多於一個工作天書面通知長實，而長實可有權拒絕有關收購，並可以相同代價購入有關權益。港鐵本月2日發新聞稿，確認與高銀地產控股有限公司及鷹君集團已就案中項目的發展事宜達成協議，並簽訂更替合約。

除了長實及潘氏外，並非與訟一方的鷹君今日亦委派資深大律師翟紹唐列席聆訊。長實一方指，昨日才收到潘氏的誓章，對方提供的文件亦不整全，長實想查證潘氏與鷹君是否已完成交易，故要求法庭批准延期一星期。若證實交易已完成，潘氏則違反合約須作出賠償。

不過潘氏一方表示，交易已於上月底完成，港鐵已發新聞稿公布交易，鷹君亦已向港鐵支付總額10億港元的可退還誠意金；按照更替合約，項目發展權已由潘氏轉到鷹君，長實放棄參與項目，法庭不應批准禁制令的申請。法官認同潘氏應進一步向長實披露交易文件，但可刪除當中涉及商業敏感資料的內容，暫將案押後至下周五再訊。