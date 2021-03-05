壹傳媒股價去年8月被推高獲利　業界斥證監會塞責

操控股價等犯罪招數一直備受關注，早在去年8月10日，壹傳媒黎智英涉嫌欺詐及違反《港區國安法》被捕，壹傳媒股價於隨即出現大幅波動，而警方去年9月10日亦拘捕15人，懷疑有集團透過密集式買賣壹傳媒股票，推高股價從而獲利；惟近7個月過去，證監會的調查工作至今尚無結果，亦未見主動交代調查進展，有塞責之嫌。

另外，黎智英被控欺詐的案件繼續發酵，繼警方國家安全處人員本周二拘捕壹傳媒前執行董事丁家裕，懷疑他與黎智英等人涉嫌欺詐的案件有關後；據了解，警方近日亦聯絡近40名壹傳媒現任及前任管理層，要求他們到警署錄取口供，其中包括現任非執行主席葉一堅，以及20年前已離開壹傳媒的高層羅燦及何國輝。

壹傳媒股價今日(5日)受壓，即市低位見0.2港元，為自去年8月10日以來新低，一度報0.203港元，跌5%，全日收市跌0.01元，跌幅4.7%，報0.204元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興認為，壹傳媒股價多番出現不尋常異動，證監會必須「做返啲嘢」，認真調查保障投資者權益。由於每次黎智英「有事」，壹傳媒股價都會異動，當中肯定有問題，證監會作為監管機構，調查背後原因責無旁貸。

有市民為此曾自發到證監會示威，指該會並未有就事件作出適當調查，及向公眾交代調查進度，質疑證監會有意包庇壹傳媒，證券界更直斥證監會「唔做嘢」！早前有市民到港島太古證監會總部請願，高叫「黎智英好卑鄙，小股民好無辜」、「毒果造市，肥黎可恥」，及「包庇肥佬黎，天理不容」等口號。請願的市民批評，證監會未曾勒令壹傳媒停牌進行調查，是疏忽失職，令人懷疑證監會有意縱容黎智英，故要求嚴查壹傳媒過去的不尋常的大規模交易，還投資者真相。