房委會延長非住宅租戶租金寛減　料少收6.57億元租金

房屋委員會商業樓宇小組委員會今(5日)通過，延長向房委會合資格非住宅租戶或暫准證持有人提供75%租金寬減，為期6個月，由下月1日至9月30日。委員會亦通過，如上述人士因須遵照防疫規定而關閉處所，可於暫停營運的期間申請百分百的租金寬免。今次延長寬減措施，估計會令房委會少收約6.57億港元租金。

今次措施估計涉及共約9,900個非住宅租戶/暫准證持有人，包括約4,000個停車場使用者、約2,500個零售業、約3,300個工廠大廈、約70個廣告牌、約40個巴士車長休息室租約的租戶或暫准證持有人受惠。房委會表示，由2019年10月1日至2021年9月30日共24個月期間，向轄下合資格非住宅租戶/暫准證持有人提供租金寬減而少收的租金，總額估計約為22.87億港元。

房委會指出，將處理於租金寬減期完結前屆滿的租約，並作過渡安排。租戶在新租約的新租金達成協議前，會獲發暫准證，於租約期滿後以現有的租金水平繼續於有關單位經營。