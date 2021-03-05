女童被虐致死案　學校案發前3個月已發現傷痕

5歲女童偕8歲兄長疑多次遭生父繼母連番虐待，女童最終因受感染死亡之案件，今（5日）於高院續審。控方讀出控辯雙方同意案情，披露死者Z和其兄長X在案發前3個多月，已被學校發現有傷，繼母承認兩夫婦曾體罰兩兄妹，但又稱部分傷勢是兩兄妹自己造成。案情又披露兩兄妹經常缺課，繼母就向學校稱他們要返內地奔喪，生父其後更不惜支付學費替女兒退學，聲稱要自己教導女兒。

本案三名被告依次是死者的生父、繼母和繼外婆。生父及繼母否認一項謀殺罪，繼外婆則否認4項殘暴對待兒童罪。同意案情指Z於去世前約3個月，即2017年9月初，在上幼稚園吃早餐時常問老師要多些食物，及被校方發現身上有多處紅腫及被打痕迹。繼母承認與丈夫曾打Z，並稱Z曾失禁被罰站家外，承諾不會再體罰Z。不過其後老師又發現Z的頭有瘀傷及嘴唇有紅點，繼母則解釋是Z自己撞到櫃及嘴唇乾燥造成。之後的日子校方仍不時發現Z身體有瘀傷等，但繼母卻稱是Z自己弄傷，又稱她與丈夫只曾要她罰企，校方則就體罰一事向繼母發出嚴厲警告。

案情又指Z自2017年8月起已不時缺課，至10月27日後更再無上學。校方致電詢問，繼母卻稱因有親戚身故，Z需赴內地奔喪一星期。一星期後繼母又稱有另一親戚身故，Z要再留內地一星期，但是實際上Z根本一直留在香港。直至11月中生父指校方太溺愛Z至影響學習，申請停學兩個月。學校表示Z繼續缺課便會向教育局報告。其後Z繼續缺課，但生父仍向學校支付5200多港元學費，直至12月2日，生父正式申請讓Z退學。至於Z的兄長X，其學校於2017年11月發現他行動援慢且未能上樓梯，並且臉部有傷。其繼母被校方詢問下承認曾罰X坐「無影櫈」，臉則是X自己撞傷，又稱懷疑X有渴睡症。之後X仍不時有傷，社工曾警告其生父及繼母，表示如他們再體罰X便會報警，另外繼母就指X「唔鍾意食嘢」所以臉色蒼白。其後X由12月17日起便再無上學。

2018年1月6日，救護員在被告住所發現Z全身多處有傷，最終證實死亡。3名被告於醫院因涉虐兒被捕。警誡下生父稱：「我只係用藤條打過佢」，又稱部分傷勢是女童自殘所致，繼母被捕時則稱：「阿sir唔關我事，係我老公打嘅」。繼母又聲稱Z在下午仍清醒有說話，之後便昏迷不醒，她又稱：「本身個女有行為問題，會自己撞傷自己身體，同埋唔肯返學」。生父則向警員指：「當死者（Z）唔聽話及服從，我承認會用藤條打佢手腳，佢不時會自己把頭撞落大門及地下，我承認兩日前用過藤條打佢，佢亦都自己在兩日前撞親個頭」